Afscheidnemende politiebaas Marc De Mesmaeker maakt overstap naar drugscommissariaat

“Ik zal mee mijn schouders zetten onder de uitbouw van het nieuwe nationale drugscommissariaat van Ine Van Wymersch, als expert internationale zaken”, zegt De Mesmaeker. “Ik zal mijn expertise en mijn ervaring die ik, specifiek in het internationale circuit, heb vergaard ter beschikking stellen om dat nieuw commissariaat mee vorm, inhoud en betekenis te geven. Het is een thema dat uiteraard enorm maatschappelijk relevant is en ik denk dat het dat nog lang zal blijven.”

Van Wymersch is tevreden met de overstap. “Wanneer een talent als Marc De Mesmaeker zich aandient in de strijd tegen de georganiseerde drugscriminaliteit, dan zeg je volmondig ja. Marc De Mesmaeker heeft bakken ervaring en expertise, een breed uitgebouwd internationaal netwerk en is een uitstekende jurist. In voetbaltermen zou ik dit een toptransfer noemen en een welgekomen versterking voor mijn team.”

De Mesmaeker liet eind vorig jaar weten dat hij zijn mandaat, dat afloopt op 15 juni, niet zou verlengen wegens persoonlijke redenen.

Licht op groen

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) maakten in mei nog bekend dat Eric Snoeck, de huidige directeur-generaal van de Algemene Directie van de Gerechtelijke Politie, in afwachting van de selectie van een nieuwe commissaris-generaal bij de federale politie de opdracht van de commissaris-generaal zal waarnemen.

De Kamer zette in maart het licht op groen voor een nieuw nationaal drugscommissariaat. Dat moet de strijd tegen de zware drugscriminaliteit in ons land coördineren en komt onder leiding van Ine Van Wymersch te staan. De oprichting van het nationaal drugscommissariaat kadert vooral in de strijd tegen de drugscriminaliteit die Antwerpen al jaren teistert.

Naast de commissaris zal het nieuwe orgaan uit een tiental mensen bestaan. Voor haar adjunct zal via een KB een selectieprocedure worden gestart. Daarnaast is sprake van vier vertegenwoordigers van de ondersteunende diensten (Binnenlandse Zaken, Justitie, Volksgezondheid en Financiën), drie experten en twee ondersteunende medewerkers.