Hoe een speciale ‘buidel’ het leven kan redden van jonge boompjes: “Ze zien momenteel echt af”

Een honderdtal jonge bomen krijgt in Kruibeke een duwtje in de rug tijdens deze droge periode. Onderaan de stam wordt een zak gehangen die gevuld wordt met water en dat maar druppeltjesgewijs weer loslaat.

Vorig jaar werden tientallen bomen in de Bloemenwijk en de Moldovitalaan in Kruibeke gerooid omdat hun fruit overlast veroorzaakte. In de plaats kwamen een kleine 125 jonge bomen, die zich nu nog volop aan het wortelen zijn.

Maar met deze aanhoudende droogte kunnen de jonge enten het wel eens erg moeilijk krijgen om voldoende water te vinden. In samenspraak met de mensen van de groendienst heeft het gemeentebestuur van Kruibeke nu een proefproject uitgerold om de jonge bomen een handje te helpen.

LEES OOK. Waarom zelfs buurtbewoners niet rouwig zijn om het kappen van 150 (!) perenbomen

“De Tree King is een soort plastieken zak met minuscule gaatjes in de bodem”, zegt schepen van Milieu Filip Vercauteren (CD&V). “We vullen die met water, zodat de zak het water langer kan bijhouden en de boom er ten volle van kan profiteren. En dat is nodig, want de jonge bomen zien echt wel af. Het is dus logisch om hier een kleine investering te doen in plaats van continu nieuwe bomen te moeten aanplanten voor 250 euro per stuk.” (Lees verder onder de foto)

De Tree King kost nog geen 20 euro en kan het leven redden van een boom. — © dvk

De gemeente doet er nu al alles aan om de jonge bomen alle kansen te geven. Zo wordt er steeds in het najaar geplant in plaats van het voorjaar. Dat geeft de bomen toch al enkele maanden groeikansen met voldoende grondwater.

“Als dit systeem blijkt te werken, zullen we elke nieuwe boom voorzien van zo’n buidel”, zegt Vercauteren. “Onze groendienst komt die dan om de twee weken vullen met een speciaal uitgeruste camionette. Die mensen zijn erg begaan met het groen in onze gemeente en komen vaak zelf met initiatieven opdraven om onze gemeente in de bloemetjes te zetten.”

Deze actie past in het plan van de gemeente om tegen 2030 voor elke inwoner een boom te hebben. Ook Interwaas werkt actief mee aan een duurzaam waterverbruik. Zo wordt er binnenkort een groepsaankoop georganiseerd voor regentonnen in de regio.