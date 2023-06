Ook buitenland loopt hoog op met Arthur Vermeeren: L’Equipe plaatst jonge Belg boven jongens waar Real en Bayern al 30 miljoen voor betaalden

De Franse sportkrant L’Equipe pakt uit met een wereldwijde top dertig van de beste voetballers onder de twintig jaar van het voorbije seizoen. Antwerp-middenvelder Arthur Vermeeren (18) bezet de twaalfde plaats. De Fransen schatten hem daarmee hoger in dan hun landgenoot Mathys Tel (18) en de Braziliaan Endrick (16), twee jongens waar Bayern München en Real Madrid nog niet zo lang geleden grof geld voor betaalden.

“Discreet, maar duivels efficiënt door zijn geweldig spelinzicht”, omschrijft L’Equipe het goudhaantje van Antwerp. Zij wijzen op de link met Antwerp-trainer Mark van Bommel, die op dezelfde positie speelde en dus maar al te goed weet wat je moet kunnen als verdedigende middenvelder. “Stress? Dat kent hij niet. Van Bommel zet geregeld de enorme volwassenheid en de beheersing van Vermeeren in de kijker. Het wil wat zeggen dat hij ervoor gekozen Vermeeren als onbetwiste titularis op te stellen in zijn ploeg.”

Vermeeren staat hoger op de ranglijst dan leeftijdsgenoot Mathys Tel (dertiende), de Fransman waar Bayern München vorige zomer een kleine dertig miljoen euro voor neertelde en die afgelopen seizoen de jongste doelpuntenmaker ooit werd in de Bundesliga. Op amper 400 minuten speeltijd (1 basisplaats en 21 invalbeurten) kwam Tel al aan 5 Bundesliga-doelpunten in zijn eerste seizoen in München.

Nog één plek hoger staat nog een naam die een belletje doet rinkelen: de 16-jarige Braziliaanse aanvaller Endrick van Palmeiras. Real Madrid betaalde al 35 miljoen euro voor het jonge talent, die zal aansluiten bij de Koninklijke op zijn achttiende verjaardag. In het nieuwe seizoen van de Braziliaanse Serie A scoorde de jonge aanvaller al drie keer in de eerste acht matchen.

De Israëliër Oscar Gloukh (19) van RB Salzburg - een aanvallende middenvelder, goed voor twee goals en twee assists in vijftien matchen sinds zijn transfer naar Oostenrijk - doet nog één plaatsje beter dan Arthur Vermeeren. De top tien wordt morgen pas bekendgemaakt door L’Equipe. Zopas raakte ook al bekend dat toonaangevende website Transfermarkt.com de steile opgang van de 18-jarige Belgische middenvelder ook vertaalde naar een hogere marktwaarde. Met 17 miljoen euro is Vermeeren nu de tweede waardevolste speler van de Belgische Jupiler Pro League.

De top 30 van L’Equipe tot dusver:

30. Leny Yoro (Lille, Fransman)

29. Lesley Ugochukwu (Rennes, Fransman)

28. Plamen Andreev (Levski Sofia, Bulgaar)

27. Andrei Borza (Farul Constanta, Roemeen)

26. Habib Diarra (Strasbourg, Fransman)

25. Karim Konaté (RB Salzburg, Ivoriaan)

24. Saël Kumbedi (Lyon, Fransman)

23. Rico Lewis (Manchester City, Engelsman)

22. Angelo Gabriel (Santos, Braziliaan)

21. Ivan Fresneda (Valladolid, Spanjaard)

20. Stefan Bajcetic (Liverpool, Spanjaard)

19. Désiré Doué (Rennes, Fransman)

18. Facundo Buonanotte (Brighton, Argentijn)

17. Hugo Larsson (Frankfurt, Zweed)

16. Vitor Roque (Atletico Paranaense, Braziliaan)

15. Eliesse Ben Seghir (AS Monaco, Fransman)

14. Endrick (Palmeiras/Real Madrid, Braziliaan)

13. Mathys Tel (Bayern München, Fransman)

12. Arthur Vermeeren (Antwerp, Belg)

11. Oscar Gloukh (RB Salzburg, Israëliër)