“We zijn geschokt en ontzet”: Barnaby (19) en Grace (19) tijdens wandeling doodgestoken op straat in Nottingham

Een van de slachtoffers is de 19-jarige Grace Kumar — © rr

“We zijn geschokt en ontzet”, liet de Universiteit van Nottingham weten na de dodelijke mesaanval van dinsdag. Twee van de drie slachtoffers van de mesaanval waren namelijk studenten aan de universiteit.

Barnaby Webber (19) was de eerste naam die genoemd werd na de aanval. De 19-jarige student was een amateurcricketspeler uit Taunton in het zuiden van Engeland die door zijn cricketclub beschreven wordt als “een dierbare vriend”. “Webb’s kwam in 2021 bij de club en sindsdien was hij een belangrijk deel van de club. Hij heeft in korte tijd een immense impact gehad”, klinkt het. Webber werd zelfs nog ‘man van de match’ tijdens zijn laatste wedstrijd op 4 juni. Hij speelde daarnaast ook hockey en leerde via zijn liefde voor de sport Grace Kumar, het tweede slachtoffer kennen.

Het tweede slachtoffer, dat nog niet formeel werd geïdentificeerd, is de 19-jarige Grace O’Malley-Kumar. Kumar was volgens de Britse media een talentvolle hockeyspeelster die nog voor de nationale jongerenploeg gespeeld heeft.

LEES OOK. Twee universiteitsstudenten en vijftiger dood aangetroffen in verschillende straten in Nottingham: politie gaat uit van één dader

Beiden waren naar huis aan het wandelen van een feestje toen ze werden neergestoken. Kumar zou nog om hulp geschreeuwd hebben tijdens de aanval, maar bezweek, net als Webber, aan haar verwondingen. Beiden werden dood aangetroffen in een straat in de centrum van de stad, volgens een vriend waren ze slechts op vijf minuutjes van hun woonst toen de aanval plaatsvond.

(Lees verder onder de foto)

Verschillende straten werden dinsdag afgesloten na de aanval. — © EPA-EFE

“Ik dacht dat het een dakloze was”

Eerder werd ook een 50-jarige man vermoord. Petra Gyuricska (39) vond het lichaam terwijl ze samen met haar man naar het werk ging. “Ik dacht dat het misschien een dakloze was en dan zag ik het bloed”, vertelt ze aan SkyNews. Volgens de vrouw probeerde de politie de man nog tevergeefs te reanimeren. De dader stal na de aanval het busje van de man en reed daarmee in op drie mensen. Één persoon raakte daarbij ernstig gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht.

Woensdag wordt de dader van de mesaanval verhoord. Het is nog niet duidelijk waarom de 31-jarige man, die volgens BBC een geschiedenis van psychische problemen heeft, de aanval pleegde. “We zitten nog in het beginstadium van dit onderzoek en moeten de motieven achter de aanval nog onderzoeken”, zei Kate Meynell, korpschef bij de politie van Nottinghamshire. Volgens de politie handelde de dader alleen.