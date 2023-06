“Europese Unie geeft onderzoeksgeld aan omstreden Chinees bedrijf Huawei”

Het Chinese telecomconcern Huawei krijgt voor verschillende onderzoeksprojecten geld van de Europese Unie, hoewel het in verschillende Europese landen geen zaken mag doen. Dat schrijft de Britse zakenkrant Financial Times. Huawei krijgt voor elf projecten onder het Horizon Europe-onderzoeksprogramma geld. Het gaat om soms gevoelige projecten op het gebied van clouddiensten, 6G-netwerken en kunstmatige intelligentie (AI).

Huawei krijgt bij de elf projecten tot 14 procent van de vergoeding. Dat komt in totaal neer op 3,9 miljoen euro. Maar belangrijker is dat Huawei op deze manier een belangrijke rol krijgt bij toekomstige technologieën, terwijl ongeveer een derde van de EU-landen het bedrijf juist uitsloot van leveringen voor 5G-netwerken. De banden tussen Huawei en de Chinese overheid worden als te nauw gezien. Daardoor is er de angst dat China de Europese telecomnetwerken kan gebruiken om Europa af te luisteren.

Voor de onderzoeksprojecten die door de EU worden gesteund, levert Huawei nu apparatuur en AI-platformen. Daardoor heeft het bedrijf mogelijk toegang tot Europese kennis over allerlei onderwerpen. Volgens critici kan dat de veiligheid van data in de EU onder druk zetten, maar ook de Europese wens om zelfvoorzienend te worden op technologisch gebied.

LEES OOK. China ontkent bestaan van ‘geheime politiekantoren’ in Verenigd Koninkrijk