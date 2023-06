KV Kortrijk bevestigt dat het in Amerikaanse handen komt: Kaminski Group neemt club over van Vincent Tan

KV Kortrijk heeft woensdagochtend “onder voorbehoud van definitieve goedkeuring” bevestigd dat eigenaar Vincent Tan de club verkoopt aan Maciek Kaminski en zijn Kaminski Group. Maciek Kaminski is een Amerikaan geboren in Polen, die een clubnetwerk wil uitrollen en volgens de geruchtenmolen 17,5 miljoen euro betaald zou hebben voor KVK. Tan betaalde in 2015 vijf miljoen.

Het akkoord komt als geroepen voor KV Kortrijk, dat op maandag zijn eerste training aanvatte met amper veertien spelers en Joseph Akpala als interim-coach. In een ideale wereld had KV Kortrijk toen al een opvolger voor Bernd Storck en een volwaardige selectie – de club heeft voorakkoorden – maar vooraleer die knopen doorgehakt konden worden, was het afwachten of eigenaar Vincent Tan zou aanblijven of de club zou verkopen.

De intenties van Kaminski zijn onduidelijk, maar zijn entree kan wel een doorstart betekenen. Niet in het minst voor het sportieve. Eind april hadden voorzitter Ronny Verhelst en CEO Matthias Leterme al aangekondigd hun functies te zullen neerleggen. Dat deden de twee uit onvrede met de houding van eigenaar Vincent Tan.

Door de overname zou KV Kortrijk de zesde Belgische profclub op 26 worden die (deels) bestuurd wordt door Amerikanen.