Real Madrid legt Jude Bellingham voor zes jaar vast: Engels talent kan record van Hazard breken

De transfer hing al langer in de lucht. Vorige week had Dortmund laten weten dat er een principeakkoord met Real Madrid was bereikt over een transfersom van 103 miljoen euro. Dat bedrag kan, met bonussen, nog 30 procent oplopen tot maximaal 133,9 miljoen euro. Vandaag is Eden Hazard de duurste speler in de clubgeschiedenis van de 35-voudige Spaanse kampioen. Voor de voormalige aanvoerder van de Rode Duivels betaalde Real in 2019 aan Chelsea 115 miljoen euro.

Bellingham wordt donderdagmiddag (12 uur) voorgesteld als nieuwe speler van Real Madrid. Afgelopen seizoen was de Engelsman in het shirt van Dortmund goed voor 14 goals en 7 assists in 42 wedstrijden. Zijn collega’s in de Bundesliga kozen hem tot beste speler.