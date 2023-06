Oostenrijk zit met doelmannen-kwestie voor EK-kwalificatiematch tegen Rode Duivels

In Oostenrijk is er discussie ontstaan wie in doel zal staan voor de EK-kwalificatiematch tegen België. Eerste keeper Heinz Lindner (32) van FC Sion is out, want in mei werd bij hem teelbalkanker ontdekt. De alternatieven zijn niet dik gezaaid. Patrick Pentz zat op de bank bij Bayer Leverküsen, terwijl Watford-keeper Daniël Bachmann niet bepaald de favoriet is van bondscoach Ralf Rangnick.