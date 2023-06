Ajax bevestigt Maurice Steijn als nieuwe coach

Het nieuws over de transfer raakte eerder deze week al bekend. Sparta liet toen weten dat het contract van de coach werd ontbonden omdat Steijn naar Ajax zou verhuizen.

In Amsterdam neemt de 49-jarige Steijn over van John Heitinga. De Nederlandse oud-international was op zijn beurt in februari trainer ad interim geworden na het ontslag van Alfred Schreuder. De ex-coach van Club Brugge was aan de deur gezet door Ajax na zeven matchen op rij zonder zege.

Ajax beëindigde de Eredivisie als derde, op ruime afstand van kampioen Feyenoord, en greep daardoor naast Champions League-voetbal. Maurice Steijn leidde Sparta afgelopen seizoen naar de zesde plaats in Nederland.

De Directeur Voetbalzaken van Ajax, Sven Mislintat, duidt de komst van de nieuwe trainer en noemt hem een “overperformer”. “Maurice is inmiddels grofweg twintig jaar als trainer actief in het betaalde voetbal, waarvan ruim twaalf jaar als hoofdtrainer. Hij heeft bij alle clubs waar hij werkzaam was veel betere resultaten behaald dan vooraf werd verwacht. Hij heeft dus meermaals met zijn teams aangetoond een echte overperformer te zijn. Hij is klaar voor de stap omhoog, daar ben ik van overtuigd.”

Said Bakkati wordt als assistent-trainer aan de technische staf toegevoegd, bevestigt Ajax verder. Hij was sinds november 2022 actief aan de zijde van Dick Advocaat bij ADO Den Haag.