Europees Parlement wil niet dat AI ingezet wordt voor automatische gezichtsherkenning

Het parlement stemde in Straatsburg over de AI-wet. Die verordening moet Europa als eerste mondiale speler toelaten het gebruik van artificiële intelligentie in regels te gieten. De bevoegde parlementaire commissies namen hun standpunt vorige maand reeds aan, door er nu ook de plenaire vergadering over te laten stemmen wil het parlement met een zo sterk mogelijk mandaat naar de onderhandelingen met de lidstaten trekken.

De parlementsleden keurden hun standpunt goed met 499 stemmen voor en 28 stemmen tegen, en bij 93 onthoudingen. Het gebruik van een specifieke AI-toepassing zou op basis van het risico dat eraan verbonden is, op een van vier mogelijke niveaus ingeschaald worden. Is dat risico onaanvaardbaar hoog, dan moet de toepassing in kwestie eenvoudigweg verboden worden, vinden de parlementsleden. Het gaat dan bijvoorbeeld om sociale scoring, naar Chinees voorbeeld.

Ook van realtime gezichtsherkenning wil het parlement niet weten, al diende de EVP - de grootste fractie in het halfrond - nog amendementen in om dat in uitzonderlijke gevallen mogelijk te maken, bijvoorbeeld om vermiste kinderen of terreurverdachten op te sporen. De Raad (de EU-landen) stemde eerder wel in met het gebruik van zulke biometrische identificatiesystemen op afstand. Dit lijkt alvast een harde noot om te kraken tijdens de onderhandelingen.

Het Europees Parlement pleit er ook voor aparte regels in te voeren voor generatieve AI, die zelf teksten, beelden en andere content kan creëren, zoals ChatGPT, DALL-E en Bard.