Nieuwsblad presenteert de Talent Top 50: dit zijn de grootste Belgische voetbaltalenten van het moment

Er is leven na de Gouden Generatie. Om dat te bewijzen ging het Nieuwsblad, met EURO U21 voor de deur, op zoek naar de vijftig grootste beloften uit het Belgisch voetbal: dit is de Talent Top 50.

De Talent Top 50 werd samengesteld door een anonieme expertenjury. De komende dagen komt u in drie afleveringen te weten wie volgens meer dan twintig (inter)nationale jeugdscouts en -trainers de vijftig grootste talenten van het Belgische voetbal zijn, geboren tussen 2000 en 2008.

Naast de lijst zelf zal u in de app, op de site en in de krant ook meerdere achtergrondstukken kunnen lezen. Van interviews met en over spelers uit de lijst tot een interview met het scoutingsbrein achter onze nationale ploeg(en).

Dit is de uitslag voor de posities 31-50

