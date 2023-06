Minister Gatz schrijft boek over 50 jaar RWDM: “Achter die vier magische letters gaat onwrikbare passie schuil”

Sven Gatz, zelf afkomstig uit Molenbeek, schreef een boek over RWDM. De club promoveerde in mei nog naar 1A. — © Geert Van de Velde/Frank Abbeloos

Brussels minister Gatz, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel, is zelf afkomstig uit Molenbeek. De jonge Gatz woonde in de Zwarte Vijverswijk, op een boogscheut van het stadion.

Ups en downs

Gatz schetst het ontstaan, de geschiedenis en het heden van Racing White Daring Molenbeek, kortweg RWDM. “Daring is de op één na oudste club van het land, ouder dan Union en Anderlecht. De wortels van de fusieclub gaan immers terug tot het jaar 1895. Het is een halve eeuw geleden dat Racing White uit Woluwe samensmolt met Daring Molenbeek.”

In het boek traceert Gatz de oprichting van fusieclub RWDM, de opmars naar de landstitel in 1975, met commentaren van Eddy Merckx en Johan Boskamp, het faillissement van voorzitter L’Ecluse in 1986 en dat van RWDM zelf in 2002. “De geschiedenis van de club uit Brussel-West is er één van ups en downs”, stelt Gatz.

Uit de as verrezen

Toch wordt in het boek ook uitvoerig ingegaan op het huidige reilen en zeilen van de Molenbeekse club. “Vandaag is de club uit de as verrezen dankzij de inzet van Thierry Dailly.” De 54-jarige Brusselaar loodste RWDM dit seizoen als voorzitter naar de titelwinst in de Challenger Pro League, maar werd enkele weken geleden opzij geschoven door John Textor, de Amerikaanse eigenaar van de club. Door de titelwinst promoveerde RWDM naar de Jupiler Pro League, waardoor volgend seizoen drie Brusselse ploegen in het hoogste echelon van het Belgische voetbal spelen.

Voor en door fans

“‘RWDM 50 Years’ is een jubileumboek geschreven voor en door de RWDM-fans. Het nodigt uit om diep in de geschiedenis van de club en haar legendarische spelers te duiken”, zegt auteur-minister Gatz. “Het boek brengt het relaas van overwinningen, nederlagen, maar ook van het vermogen van de club om na een val terug recht te krabbelen. In het boek voel je de onwrikbare passie die schuilgaat achter die vier magische letters.”

‘RWDM 50 Years’ is te verkrijgen aan 39,99 euro en is overal bestelbaar.