Toptransfer naar FC Barcelona nog altijd niet uitgesloten voor Yannick Carrasco: “Ik ben klaar om nog een stap te zetten”

“We spelen niet meer in een 3-5-2 (sic), dus niet meer met wingbacks waar ik dan altijd op en neer moest lopen”, aldus Carrasco. “Zo dichter bij de aanval voel ik me veel beter. Ik verdedig nog altijd mee maar ik ben beter als ik hoger op het veld sta. Ik ben blij met deze bondscoach. Mijn relatie met Tedesco is heel goed. Niet alleen met mij overigens, met alle spelers. Hij staat heel dicht bij ons. Hij is serieus als het moet, lacht wanneer het kan. Je kan met hem praten. Hij praat altijd in positieve zin.”

Goed seizoen

Carrasco heeft er een goed seizoen met Atlético Madrid opzitten. Weinig blessures, 44 wedstrijden gespeeld in alle competities samen en tien doelpunten gescoord. Dat is er zelfs eentje meer dan in 64 interlands met de Rode Duivels. Rond Nieuwjaar raakte een deal tussen Atlético en Barcelona bekend: Carrasco zou na het seizoen voor 20 miljoen naar FC Barcelona verhuizen omdat de Catalaanse club een voorkooprecht heeft.

Carrasco tussen Deman en Lukebakio op training — © BELGA

“Ik wil nog niet te veel over Barcelona praten”, zegt Carrasco. “Ik heb nog een jaar contract bij Atlético. De transferperiode is nog niet open. Bovendien ben ik hier bij de Rode Duivels en wil ik me op die wedstrijden concentreren. In het voetbal kan alles snel veranderen. Ik ben nu bijna 30 jaar en klaar om nog een stap te zetten. Ik kan nog altijd bijleren, zoals elke speler. Ik ben trouwens niet de enige met deze beslommeringen. We praten er hier bij de Duivels onderling ook wel eens over want er zijn veel spelers die een transfer kunnen maken. Maar dat praten is altijd alleen maar de eerste dag, bij de eerste ontmoeting.”

Saoedi-Arabië

In februari 2018 trok Carrasco al eens voor twee jaar naar China bij Dalian Yifang. Als bijna 30’er komt hij ook in aanmerking om opnieuw voor het grote geld te kiezen, in Saoedi-Arabië deze keer. Ronaldo, Benzema, Kanté,... achterna.

Carrasco vindt het bijzonder leuk bij de Duivels — © BELGA

“China was niet alleen een keuze voor het geld. Dat was niet mijn focus op dat moment. Het was om met het oog op het WK wat blessuurtjes te laten genezen. Op dat moment was dat de beste keuze. Het niveau was er minder maar ik wist dat ik mijn talent niet zou verliezen, het ging alleen over matchritme. Ik ben er vertrokken omdat ik problemen had met mijn knie en ook omdat het niet klikte met de ploegmaats. Ik wist dat ik zou terugkomen op niveau. Wat Saoedi-Arabië betreft: als jullie als journalisten een aanbieding zouden krijgen en zoveel meer konden verdienen, zouden jullie er toch ook eens over nadenken? Je moet ook aan je familie denken en aan wat er na je carrière kan gebeuren. Ik kan er niets definitiefs over zeggen. Je weet nooit wat er in het hoofd van een speler omgaat als er een officiële aanbieding op tafel ligt.”