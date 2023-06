Neef van Kadyrov raakt gewond in Oekraïne, Tsjetsjeense leider smeekt Oekraïne om hulp

Het is onduidelijk waar de neef van Kadyrov is en of hij nog steeds in leven is. Volgens Rusland zou hij gewond zijn. En dat maakt de Tsjetsjeense leider wanhopig. Via Telegram vraagt hij nu Oekraïne om hulp. “Ik kan hel zelf niet bereiken”, zegt hij over zijn neef Adam Delimakhanov. “Ik vraag de Oekraïense inlichtingendiensten om informatie te geven over de exacte locatie van mijn lieve broer en die van de aanvallen. Ik beloof een royale beloning en vraag om jullie hulp”.

De Oekraïense regeringsadviseur Anton Gerashchenko (44) reageerde zelf ook op Twitter: “Kadyrov vraagt de Oekraïense geheime dienst om hulp bij het vinden van zijn ‘lieve broer’ Delimkhanov, die waarschijnlijk is vermoord. Het is geen geheim dat Delimkanov een van de vertrouwenspersonen is van Kadyrov, zijn rechterhand.”

LEES OOK. Wil Poetin niet ingrijpen of kán hij niet? Situatie bij Russisch leger lijkt steeds dramatischer (+)

De Oekraïner vervolgt: “En als hij onder vuur kwam te liggen van Oekraïense artillerie, dan was dat duidelijk geen toeval. Er zijn trouwens veel meer mensen in Rusland die hem dood willen dan in Oekraïne zelf.”

De oproep van Kadyrov aan Oekraïne laat zien hoe belangrijk Delimkhanov voor hem is - en hoe wanhopig hij moet zijn. Anders doet Kadyrov zich voor als een hartstochtelijke Oekraïnehater, roept hij op tot het gebruik van kernwapens tegen Kiev en roept hij op tot een nog brutalere oorlog.