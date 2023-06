Vakbonden halen voor rechtbank slag thuis tegen Delhaize, maar conflict blijft muurvast zitten: “Vonnis is een belangrijk precedent”

Vakbonden ACV en BBTK hebben voor de Gentse rechtbank hun slag thuis gehaald in het sociaal conflict met Delhaize. Zij meenden dat hun stakingsrecht geschonden werd en trokken naar de rechter. Die gaf ze woensdag gelijk, maar een doorbraak in het sociaal conflict blijft nog veraf.

Tussen Delhaize en de vakbonden woedt al maanden een conflict. De directie wil 128 winkels overlaten aan zelfstandige uitbaters, maar dat zint het personeel niet. Volgens de vakbonden komen 280 jobs op de helling te staan, en vrezen ze voor de loon- en arbeidsomstandigheden.

LEES OOK. Strijd tegen Delhaize gaat verder in rechtbank: “Vreedzaam protesteren is geen misdaad, maar een basisrecht”

Wekenlang bezetten vakbondsmilitanten supermarkten en depots, waardoor die noodgedwongen gesloten bleven. Delhaize trok daarop naar rechtbanken over gans België om met eenzijdige verzoekschriften een verbod op deze blokkades af te dwingen. Wat ze uiteindelijk ook lukte.

Juridische overwinning

Na een besluit van de rechtbank van eerste aanleg in Brussel begin mei werden zulke blokkades verboden op het Belgische grondgebied. Enkele weken daarvoor had de rechtbank van Gent ook al een eenzijdig verzoekschrift gehonoreerd voor dat gerechtelijke arrondissement.

De vakbonden legden zich daar niet bij neer en tekenden derdenverzet aan in Gent en andere steden. Vrijdag werd de kwestie urenlang gepleit. Met succes. De rechter gaf de vakbonden gelijk en verklaarde het verzoekschrift onontvankelijk. Ook in Waals-Brabant wonnen ze al de kwestie. (Lees verder onder de foto)

Vakbonden ACV en BBTK zetten vrijdag hun juridische strijd tegen Delhaize verder in de Gentse rechtbank — © fvv

De vakbonden gaven aan dat Delhaize de procedure misbruikte. “Van hoogdringendheid was geen sprake, de staking was al maanden bezig”, klonk het. De rechter volgde deze redenering. “In hun besluiten spraken ze van economische schade door de stakingen, maar dat was niet gegrond.”

LEES OOK. ACV sleept Delhaize voor rechter: “Arbeiders geïntimideerd met boetes van 500 euro en vier politiecombi’s gestuurd”

Met het vonnis halen de vakbonden hun slag thuis. “Moreel is het een overwinning en het sterkt ons om verder te gaan”, zegt Katrien Degryse van BBTK. “In andere rechtbanken lopen gelijkaardige procedures. We zijn door dit vonnis hoopvol, dat de rechters ook ons daar gelijk zullen geven.”

Sociaal conflict blijft duren

Hoe belangrijk deze juridische overwinning voor de vakbonden is, het sociaal conflict blijft muurvast zitten. Een verzoeningsvergadering deze week bracht geen doorbraak. Het is wachten op een nieuw overleg eind juni. “Maar voorlopig blijft de houding van Delhaize onverzettelijk.”

Door dit vonnis kunnen de vakbonden voorlopig ook geen nieuwe grootschalige acties doen. Daarvoor hangt de procedure in Brussel, waar ze eerder beslisten om blokkades te verbieden op het Belgische grondgebied, nog boven het hoofd. Daarvoor is nog geen pleitdatum van bekend.

Maar de vakbonden zijn duidelijk. “Dit vonnis waarborgt het stakingsrecht en het recht op collectieve actie”, zegt Degryse. “Een belangrijk precedent. We herhalen onze oproep: niemand heeft baat dat dit conflict blijft aanslepen. We willen met Delhaize constructief aan tafel zitten.”

LEES OOK. Verzoeningsvergadering bij Delhaize levert niets op