Aandeelhouders pompen extra miljoenen in verlieslatend Streamz

Streamz, dat in september 2020 van start ging, boekte vorig jaar 50,7 miljoen euro omzet en maakte 7,6 miljoen euro verlies, zo blijkt uit de jaarrekening. Het bedrijf kreeg te maken met sterke concurrentie maar wist toch te groeien, klinkt het.

Toch bleek het nodig om de commerciële strategie aan te passen, omdat het klantenverloop te groot was. Daarom biedt Streamz geen gratis proefperiode meer aan, maar zet het nadrukkelijk in op langetermijnabonnementen van 6 of 12 maanden. Wie meteen voor een langere periode intekent, krijgt korting. Dat moet het klantenverloop “doen evolueren naar een bedrijfseconomisch duurzaam niveau”.

“Streamz is vroeger dan Netflix en andere spelers overgeschakeld op een bedrijfsmodel dat niet enkel rond sales draait, maar dat er ook op gericht is om klanten zo lang mogelijk te houden”, legt CEO Bart De Groote uit. Het nieuwe commerciële beleid heeft volgens hem “tot dusver zeer positieve resultaten” opgeleverd. Concrete cijfers geeft het bedrijf niet.

In april beslisten DPG Media en Telenet om een kapitaalsverhoging door te voeren bij Streamz. Ze brachten 33,5 miljoen euro in, waarvan 12 miljoen euro in cash. Dat toont “het duidelijke engagement van de aandeelhouders om Streamz te ondersteunen in de toekomst”, klinkt het.

De raad van bestuur keurde ook een ‘Streamz 2.0’ toekomstplan goed, zegt het jaarverslag. De Groote legt uit dat het om een investeringsplan gaat, met meer investeringen in content en meer investeringen in personeel. Het bedrijf heeft momenteel acht vacatures.

“Het contentbudget is significant verhoogd, met in eerste instantie verhoogde investeringen in Vlaamse content”, aldus De Groote. Eerder dit jaar liet het bedrijf al weten dat het in de komende jaren de focus meer op lokale reeksen wil leggen. Het internationale productiehuis HBO blijft wel internationale reeksen leveren. Met de openbare omroep VRT sloot Streamz een akkoord over een structurele samenwerking.

De Groote sprak eerder de ambitie uit om de tweede streamingdienst van Vlaanderen te worden, na Netflix. Vorig jaar had volgens een studie van onderzoekscentrum Imec 12 procent van de Vlamingen Streamz in huis, terwijl Netflix 50 procent haalt en Disney+ 19 procent. De streamingdienst van Disney begon in Vlaanderen ongeveer gelijktijdig met Streamz.