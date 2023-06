Jonge tiener schiet leraar neer op school in Bosnië

Het incident vond woensdagochtend plaats in de gemeentelijke basisschool in de gemeente Lukavac nabij Tuzla, de op twee na grootste stad van Bosnië. De vermoedelijk dader werd eind juni 2009 geboren, en is dus nog geen veertien jaar oud. Het zou gaan om een voormalige leerling van de basisschool: de jongen was aan het eind van het laatste semester om disciplinaire redenen overgeplaatst naar een andere school.

De leraar liep ernstige verwondingen aan zijn nek op, hij werd overgebracht naar het universitair ziekenhuis van Tuzla en verkeert in levensgevaar.

De zaak veroorzaakte grote opschudding in de hele regio, omdat amper een maand geleden een dertienjarige jongen negen klasgenoten en een bewakingsagent doodschoot in een school in de Servische hoofdstad Belgrado.