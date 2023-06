Brussels agentschap voor netheid onder vuur na reclame met lachgas: “Gooi het niet op straat maar breng het naar een recyclagepark”

“Drogeer uzelf, maar doe het proper”, schrijft een Twittergebruiker bij een foto van de nieuwste campagne van Propreté.Brussels of Net.Brussel in het Nederlands. Op die affiche staat ‘lachgas’ in het groot geschreven met daaronder een tip voor gebruikers: “Gooi gebruikte patronen niet op straat of in publieke vuilnisbakken maar breng ze naar een recyclagepark”.

Goed voor het milieu, maar er ontbreekt een belangrijke boodschap op de affiche. Nergens worden de gevaren van lachgas vermeld, nochtans een drug die steeds populairder wordt bij jongeren en waarvan de federale overheid overweegt het te verbieden.

Brussels minister Alain Maron (Ecolo), minister van Openbare Netheid, reageerde via Twitter op de affiche en zei dat het niet gevalideerd werd door zijn kabinet. “Het is inderdaad problematisch. We hebben de schorsing ervan gevraagd en we hebben gevraagd dat er een waarschuwing aan wordt toegevoegd”, klinkt het.