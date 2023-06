Verdachten Red Bull-roof kennen hun straf: kopstuk krijgt 40 maanden cel

Vijf personen kennen hun straf voor hun aandeel in de diefstal van 363 paletten Red Bull – goed voor ruim 1 miljoen euro – in Rekkem en in Kuurne. Twee mensen werden vrijgesproken, het kopstuk werd veroordeeld tot een celstraf van 40 maanden.

De Red Bull-roof, het zou voer voor een Hollywoodfilm kunnen zijn. De nacht van 11 op 12 augustus 2018 trokken dieven naar een opslagplaats van de firma GDL op transportsite LAR in Rekkem. Hun buit was al even bijzonder als hun werkwijze. Ze hadden het namelijk gemunt op 319 paletten vol met blikjes Red Bull, eigendom van Jet Import. Goed voor een waarde van 957.000 euro.

12 uur werk

De aanwezige camera’s werden zorgvuldig afgedekt of gedraaid in een richting om de criminelen van het zicht te onttrekken. Met heftrucks laadden ze de 850.000 blikjes op opleggers. Elf transporten en twaalf uur werk. “Een roof van deze omvang hebben we nog nooit gezien”, klonk het verbouwereerd bij het parket.

Opmerkelijk, op 21 oktober verdwenen opnieuw blikjes Red Bull, dit keer bij de firma Transport De Rudder in Kuurne. De omvang was kleiner, maar toch aanzienlijk: 44 paletten, ter waarde van 130.000 euro. Daar stalen ze ook 56 reservesleutels, één trekker en twee trailers.

40 maanden

Na uitvoerig onderzoek dat enkele jaren in beslag nam, konden dit jaar vijf verdachten voor de rechter verschijnen voor hun aandeel in de Red Bull-roof. Het kopstuk Kasmi K., een eigenaar van een transportbedrijf die verstek gaf, werd daarvoor nu veroordeeld tot 40 maanden cel, waarvan 2 jaar effectief.

Zijn neef, Waregemnaar Mohammed K., en ene Michel B. werden vrijgesproken. A.A., een dertiger uit Waregem, werd veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijk. Hij werd in Spanje opgepakt en zou hebben geholpen bij de voorbereidingen en de nasleep in een loods in Lichtervelde. Een laatste man kreeg 40 maanden cel.

Reukje aan

Zowel GDL als Jet Import stelden zich geen burgerlijke partij. Daar hangt een reukje aan, volgens raadsman Thomas Gillis. “Er is daar iets aan de hand. Jet Import, dat een eigen loods heeft, laat voor één miljoen euro aan blikjes achter in een loods die toevallig geen alarm heeft? Vreemd.”

Bij GDL kon niemand reageren, bij Jet Import, dat de interne veiligheidsprocedures aanpakte ook bij de onderaannemers, zijn ze duidelijk. “Na gezamenlijk overleg met onze advocaten waren we niet bereid om verdere kosten te maken en tijd te steken in dit dossier gezien de kansen om als burgerlijke partij enige vergoeding te recupereren onbestaande zijn.”

LEES OOK. Na diefstal 319 paletten Red Bull ter waarde van ruim 1 miljoen euro: vijftal riskeert 40 maanden cel