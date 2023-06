Paus Franciscus mag ziekenhuis “in de komende dagen” verlaten

“De Heilige Vader heeft goed gerust tijdens de nacht”, zegt de pauselijke woordvoerder Matteo Bruni. Volgens het medische personeel verloopt het genezingsproces goed. Naar verwachting zal zijn ontslag uit het ziekenhuis voor een dezer dagen zijn.

De paus is naar verluidt ook niet aan zijn bed gekluisterd: vrijdag hervatte hij zijn werk al. Woensdagvoormiddag heeft hij de eucharistie ontvangen in de privékapel van zijn suite.

De 86-jarige paus moest woensdag met spoed een openbuik- en buikwandoperatie onder volledige verdoving ondergaan. Hij verblijft voorlopig in het Gemelli-ziekenhuis in Rome, waar hij een privésuite heeft. Bovendien heeft hij last van knie- en heupproblemen. Hij moet regelmatig zijn reizen inkorten vanwege gezondheidsproblemen.