Poolse crisisunit houdt giftige algen en dode vis in de Oder in de gaten

Polen heeft een crisisunit in het leven geroepen om de giftige algen en dode vis in de Oder, een grote rivier die ook een stukje op de grens met Duitsland loopt, te monitoren. Dat heeft de minister van Milieu, Anna Moskwa, woensdag bekendgemaakt op de nationale omroep.

“Dode vissen op drie plekken, dat is al een waarschuwingsteken dat we voorbereid moeten zijn en dat het risico op een herhaling van de situatie van afgelopen jaar hoog is”, aldus de Poolse.

Afgelopen zomer stierven massaal veel vissen in de rivier. Poolse en Duitse onderzoekers kwamen overeen dat het drama te wijten is aan de aanwezigheid van de goudwiersoort Prymnesium parvum. Volgens Moskwa is de temperatuur in de rivier sterk gestegen. “Dit is een eerste factor”, zo waarschuwt de klimaatminister. Het doel van de crisisgroep is om een snelle reactie te bieden op de groei van Prymnesium parvum, waarvan de bloemen giftig kunnen zijn voor vissen.

In het begin van de week hebben lokale autoriteiten van de provincie Opole, in het zuidwesten, 450 kilogram dode vis gehaald uit de kanalen van Gliwice en Kędzierzyn, die aftakken van de rivier. Watermonsters wezen op de aanwezigheid van goudkleurige algen.