Japanse reeks ‘The days’ over kernramp Fukushima scoort op Netflix

De nieuwe Netflix-reeks ‘The days’ is al meer dan 42 miljoen uur bekeken op het platform. De serie gaat over de kernramp in Fukushima uit 2011.

The days staat sinds 1 juni online, maar nu al scoort de Japanse fictiereeks. Netflix-abonnees keken er in totaal al 42.060.000 uur – zo houdt de streamingdienst de statistieken bij – naar? Het staat dan ook bij de top tien van best bekeken niet-Engelstalige series.

Het verhaal is gebaseerd op wat er in maart 2011 gebeurd is in het Japanse Fukushima. Toen het land getroffen werd door een zware aardbeving, ontstond er een tsunami die de kerncentrale raakte. Daardoor viel de stroom uit in de controlekamer, blokkeerden de koelsystemen en ontstonden er explosies. De reactoren moesten gekoeld worden met zeewater. In de hoofdrol speelt Kôji Yakusho, die het personage Masao Yoshida vertolkt. Dat is de nucleaire specialist en hoofd van de centrale tijdens de ramp. Hij overleed twee jaar nadien aan de gevolgen van kanker.

Kôji Yakusho speelt Masao Yoshida, die het hoofd van de kerncentrale was tijdens de ramp. — © Netflix

Een fictiereeks over een kernramp, dat doet denken aan die andere serie: Chernobyl, gebaseerd op het verhaal van de kernramp in het Oekraïense Tsjernobyl. In de reeks wordt in de derde aflevering ook die logische vergelijking gemaakt door de acteur die de Japanse premier speelt. Die HBO-serie uit 2019 kon rekenen op een rist prijzen en lof, maar had een bredere maatschappelijke blik dan The days. De achtdelige miniserie blijft weg van een dramatische aanpak, maar mikt vooral op een serene en correcte blik over hoe de nadagen van de grote ramp verlopen zijn.