Dodentol na schipbreuk voor Griekse kust loopt op tot 78

In de vroege ochtend kapseisde de boot in internationale wateren, op 47 zeemijl van het schiereiland Peloponnesos. Tot nu toe zijn 104 mensen gered, van wie er vier in het ziekenhuis zijn opgenomen in de nabijgelegen stad Kalamata. Dat heeft een bron bij het Griekse ministerie van Migratie bekendgemaakt.

Volgens de autoriteiten is een grootschalige zoekoperatie op gang gebracht. Daaraan nemen patrouilleschepen van de kustwacht, de luchtwacht, een fregat van de marine en vrachtschepen en andere vaartuigen in het gebied deel. De Griekse president Katerina Sakellaropoulou is ter plaatse.

Uit getuigenissen van overlevenden blijkt dat het vaartuig was vertrokken uit het Libische Tobroek richting Italië. Over de nationaliteiten van de opvarenden is voorlopig niets bekend.