Gigantisch zinkgat in Amsterdam: “Klinkers vliegen je om de oren”

In het centrum van Amsterdam is woensdagochtend een enorm zinkgat ontstaan. De schade in de omgeving is groot. “Ik ben al twee keer door de vloer gezakt.”

Op de Dijksgracht, vlak bij het Centraal Station van de stad, sprong woensdagochtend omstreeks vijf uur een waterleiding. “Het is een hoofdwaterleiding. Een behoorlijk ding, je kunt erdoorheen kruipen”, zegt Willem Velthoven, oprichter van het nabijgelegen kunstcentrum en restaurant Mediamatic. “Als dat gaat spuiten, dan vliegen de klinkers je om de oren. Al dat zand uit de straat is nu in ons gebouw en op allerlei plekken begint het te verzakken.”

Er is nu niet alleen een soort vijver ontstaan in de straat, is er ook veel zand weggespoeld onder de omliggende panden. In de gebouwen van Mediamatic is van alles verzakt. Waarschijnlijk moeten er hele vloeren worden vervangen en is er ook grote schade aan bijvoorbeeld de keuken. “Ik ben zelf al twee keer door de vloer gezakt”, zegt Velthoven. “Als je niet oppast, zak je een halve meter naar beneden en breek je je knieën. Het is alsof je op ijsschotsen loopt.”

Het water in de buurt is nu afgesloten door waterbedrijf Waternet. Een graafmachine is onderweg om het lek op te sporen. En er is een waterwagen onderweg om omwonenden toch te voorzien van drinkwater, niet in de laatste plaats vanwege het warme weer.

© Ronald Bakker