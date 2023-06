Gentse rechter geeft vakbonden Delhaize gelijk: stakingsrecht werd geschonden

De directie van Delhaize heeft op 7 maart het plan aangekondigd om 128 winkels over te laten aan zelfstandige uitbaters. Maar daar ging het personeel niet mee akkoord en al maandenlang zijn er vakbondsacties. Zo bleven winkels lange tijd dicht en veel supermarkten kampten met lege rekken door blokkades. Delhaize stapte naar de rechtbank om via een eenzijdig verzoekschrift de blokkades op te heffen.

Aanleiding voor de rechtszaak in Gent was een vakbondsactie van begin mei, waarbij de Delhaize-winkel in de Gentse deelgemeente Ledeberg werd geblokkeerd. Toen daagde een deurwaarder op en werden de verschillende vakbondsmilitanten opgepakt en geboeid naar het politiekantoor afgevoerd. De bonden dienden daarop een klacht in.

Rechtszaak

Vorige week vrijdag werd de zaak gepleit. Volgens de vakbonden volgde Delhaize de wet-Renault niet en zouden er zonder overleg 280 mensen worden ontslaan. Bovendien zou ook het recht op staken hen worden ontnomen. “Het stakingsrecht is het meest elementaire recht van een werknemer”, aldus een van de advocaten. “De rechter mag tussenkomen als de acties hun vreedzaam karakter verliezen, maar dat is nooit gebeurd. Storen en hinderen mag, maar werkwilligen het recht ontzeggen om te werken, is nooit gebeurd.”

Donderdag gaf de rechtbank van Nijvel de vakbonden in een gelijkaardige zaak al gelijk. De rechter oordeelde daar dat er geen absolute noodzaak was voor Delhaize om een eenzijdig verzoekschrift te gebruiken in het kader van een staking, omdat die op geen enkele manier gepaard ging met strafbare feiten.

Kleine overwinning

Ook de rechter in Gent geeft de vakbonden nu gelijk. Ze mogen dus weer actievoeren. Toch is de overwinning klein. “Delhaize heeft ook een nationaal verzoekschrift ingediend om stakersposten te verbieden”, zegt Degryse. “De overwinning in Gent is een opsteker en geeft moed, maar eigenlijk voert men een uitputtingsslag. Heel wat mensen hebben het bedrijf intussen al verlaten en dat is wat Delhaize al die tijd heeft beoogd.”

Volgens de vakbondsvrouw verandert er dus concreet niks. “We mogen in het Gentse weer stakersposten optrekken, maar de overwinning is dubbel.” Het vonnis in Gent zegt dat het stakingsrecht is geschonden, maar tegelijk blijft het conflict aanslepen. “We herhalen onze oproep: niemand heeft er baat bij dat dit conflict blijft aanslepen. We willen met Delhaize constructief aan tafel zitten”, zegt Degryse.