Overname Eendracht Aalst zit in stroomversnelling: “De nieuwe investeerder bepaalt of ik aan boord blijf”

De overname van Eendracht Aalst lijkt in een stroomversnelling te zitten. Voorzitter Patrick Le Juste en zijn raadsmannen zitten deze en volgende week rond de tafel met de vijf kandidaat-investeerders. “De nieuwe investeerder bepaalt of ik aan boord blijf”, zegt de preses.

Een mogelijke overname van Eendracht Aalst beroert de Ajuinenstad. Toen voormalig manager Patrick Orlans destijds met Eendracht via een fusie met Lokeren wou verhuizen naar Daknam, ontsnapte hij ternauwernood aan een lynchpartij. Ook de latere voorzitter Peter Garré had de boter gegeten toen Aalst flirtte met AA Gent en Eendracht zijn autonomie dreigde te verliezen.

In 2019 protesteerden de Aalst-fans al eens tegen het beleid van voorzitter Patrick Le Juste. — © RR

Dit keer lijkt de Aalsterse achterban minder vijandig te staan tegen de komst van een mogelijke buitenlandse investeerder. Voorzitter Patrick Le Juste daarentegen heeft het bij de harde kern van de fans wel helemaal verkorven. Het feit dat de Dilbekenaar mogelijk betrokken zou blijven bij de club, zorgde meteen voor reacties van supporters die ervoor pleiten om de fans inspraak te geven bij de overname.

Geen Michel Van den Brande

Garagehouder Guy Valckenier heeft naar eigen zeggen “de handen vol met zijn bedrijf”. — © emd

Voorzitter Patrick Le Juste schermt met interesse van binnen- en buitenlandse investeerders, maar laat ook zeker niet het achterste van zijn tong zien. In eigen land kunnen enkele vaak geciteerde namen alvast geschrapt worden. Garagehouder Guy Valckenier loodste SK Terjoden-Welle destijds vanuit de provinciale reeksen naar vierde klasse, maar haakte af wegens een stadionprobleem. Bij Aalst stond Valckenier in het verleden al eens op de stoep met een investeringsgroep, maar hij clashte toen met Le Juste. “Ik heb nog steeds een hart voor voetbal, maar momenteel slorpt de snelle expansie van mijn bedrijf alle tijd en energie op”, stelt Valckenier.

Ook de naam van Kontrimo-stellingbouwer Michel Van den Brande, die bekend werd in het tv-programma The sky is the limit, ging vaak over de tongen in de carnavalstad. “Ik praatte nog nooit met die man”, ontkent Le Juste die interesse.

Jaloers op Denderleeuwse buren

In Aalst hopen de fans ongetwijfeld op een forse kapitaalsinjectie. Het steekt bij het stamnummer 90 dat het in de sportieve hiërarchie voorbijgesneld werd door de buren van FCV Dender. Nadat een Indonesische investeerder die club van het faillissement redde, wordt daar wekelijks een spandoek ontrold met de tekst Trots van de Denderstreek. Ook het bouwvallige Pierre Cornelisstadion steekt schril af met het Dender Football Complex, al noemt Le Juste dat geen struikelblok. “Het stadion biedt ook mogelijkheden. De renovatieplannen werden al uitgetekend. Voor bouwpromotoren kan het stadion net een uitdaging betekenen.”

Le Juste laat in het midden of hij na de overname ook nog zelf betrokken blijft bij de club. De voorzitter redde den Iendracht van de ondergang, maar clashte door zijn eigengereide aanpak natuurlijk ook met supporters en sponsors. “De nieuwe investeerder bepaalt of ik aan boord blijf. Als die daarop aandringt, wil ik op de achtergrond wel nog een beperkte rol vertolken. We volgen bij de overnamegesprekken de vooropgestelde procedure. We zoeken een overnemer die bij Eendracht Aalst past. Het is niet de bedoeling om de club zomaar uit handen te geven aan de hoogste bieder.”

De overnameprijs zou maximaal 4 miljoen euro bedragen, maar Le Juste weigert om dat te bevestigen. “De overnameprijs maakt deel uit van de onderhandelingen. Ik hoop dat de concrete interesse van de investeerders snel leidt tot een overnameakkoord. De komende weken verwacht ik schot in de zaak.”

Tijdelijke transferstop

Op sportief vlak werd een transferstop afgekondigd in afwachting van de overnamegesprekken. Coach Carl De Geyseleer is wel volop bezig met het uitstippelen van een oefenprogramma. Op 15 juli worden de trainingen hervat. Tegen dan zou de kogel door de kerk moeten zijn bij de Aalsterse voetbaltrots.