DE INSIDER. Gaat Trump nu wél naar de gevangenis? “Ik zou met 99 procent zekerheid ja antwoorden… maar dit is Amerika”

Donald Trump weerde zich als een duivel in een wijwatervat, na zijn proces rond de geheime documenten van afgelopen nacht. De zaak lijkt veel zwaarder dan die rond pornoactrice Stormy Daniels: 37 aanklachten, goed voor 400 jaar cel. Is dit dan écht het einde van Trump? “Alle directe en indirecte bewijzen zijn er”, zegt onze Amerika-kenner Jef Van Hoofstat. “Maar de juridische waarheid en de politieke waarheid zijn in de VS niet hetzelfde.”