Acht jaar cel gevorderd voor meester Peter die ‘knuffelmeisjes’ aanrandde in de klas, ex-directrice riskeert jaar cel voor schuldig verzuim: “Ze tolereerde het”

Turnhout

In een beklijvend stille rechtbank luisterden leerkrachten en ouders van slachtoffers woensdag naar hoe het Openbaar Ministerie acht jaar effectieve celstraf vorderde voor meester Peter T. (62), de schoolmeester uit Schorvoort (Turnhout) die jarenlang zijn ‘knuffelmeisjes’ aanrandde aan zijn lessenaar. Ook ex-directrice Lut V. is schuldig, volgens het parket. Ondanks meldingen en signalen greep ze nooit in, waardoor het gedrag erger werd. Ze riskeert één jaar effectieve celstraf. “Het vierde leerjaar zal altijd een zwakke plek blijven voor de meisjes.”