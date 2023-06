Europees Parlement keurt ontwerp AI-wet goed: automatische gezichtsherkenning verboden, ChatGPT krijgt extra controle

Artificiële intelligentie is hot, maar de razendsnelle vooruitgang behelst ook gevaren. De Europese Unie wil zo snel mogelijk een wetgeving klaar hebben. Woensdag klopte het Europees Parlement af hoe het die wetgeving juist wil inkleuren. Hoe ziet het ontwerp eruit? En wanneer treedt hij in werking?

ChatGPT, DALL-E, gezichtsherkenningssystemen… Het is ongelooflijk wat er nu al allemaal kan met AI, maar er is een verontrustende keerzijde. Denk maar aan de jonge Belgische vader die eind maart uit het leven stapte omdat een chatbot hem daartoe aanmaande. Of het controversiële “eerste interview sinds zijn skiongeval” van een Duits magazine met Michaël Schumacher, dat gegenereerd bleek door een AI-systeem.

De ontwikkeling van een regelgevend kader rond artificiële intelligentie is dan ook een absolute prioriteit voor de Europese Unie. Sinds 2021 wordt er hard gewerkt aan de ‘AI Act’. Twee jaar later heeft, na de Europese Raad, nu ook het Europees Parlement zijn positie officieel vastgelegd. Een maand geleden had het Europees Parlement al een ontwerp klaar, deze voormiddag werd dat goedgekeurd in de plenaire vergadering.

Risicocategorieën

De centrale idee van de AI Act is om alle AI-systemen in te delen op basis van hun veiligheidsrisico. Hoe hoger het risico, aan hoe meer regels er zal moeten worden voldaan. En wordt een systeem als té risicovol ingeschat, dan zal het gewoon worden verboden. Daarmee wordt gedoeld op systemen die in strijd zijn met de waarden en grondrechten van de Europese Unie. Op die lijst staan ook automatische gezichtsherkenningssystemen. Ondanks een ultieme poging van de Europese Volkspartij (EVP), de grootste fractie van het Parlement, zullen daar geen uitzonderingen op toegestaan worden.

LEES OOK. Vlaamse AI-expert trekt aan alarmbel: “Ze experimenteren met honderden miljoenen mensen wereldwijd”

Tom Vandenkendelaere (CD&V) — © BELGA

Parlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) hoopte dat de EVP op de plenaire vergadering nog een aantal uitzonderingen kon bedingen. “In het geval van opsporing van vermiste kinderen of een onderzoek naar terreurdreiging bijvoorbeeld”, aldus Vandenkendelaere na bekendmaking van het ontwerp. Maar daar is de EVP dus niet in geslaagd. Ook sociale scoring-systemen, die onder meer in China worden gebruikt, zullen verboden worden.

Systemen die geen “onaanvaardbaar” risico, maar wel een “groot” risico vormen, mogen bestaan als er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Vandenkendelaere: “Zo moeten ontwikkelaars die onder deze categorie zijn geplaatst zelf kunnen aantonen dat hun systeem geen risico vormt voor de gezondheid, de veiligheid of de fundamentele rechten van burgers. Systemen die op sociale media zorgen dat bepaalde video’s of berichten je worden aangeraden op basis van wat je eerder bekeek, behoren bijvoorbeeld tot deze categorie, omdat ze mensen potentieel kunnen beïnvloeden op een manier die ze niet willen.” Bij een minimaal risico wordt AI dan weer vrij toegestaan.

Generatieve AI

Het Europees parlement heeft aan het ontwerp nog een extra categorie toegevoegd die buiten de andere risicocategorieën valt: de generatieve AI-systemen. Dat zijn systemen die zelf nieuwe, originele inhoud creëren. Daaronder vallen onder meer ChatGPT en DALL-E. “Ook aan deze systemen zullen extra regels worden opgelegd op het vlak van transparantie en controle”, verklaart Vandenkendelaere. Zo zal altijd duidelijk moeten worden aangegeven wanneer content AI-gegenereerd is, zal geen illegale inhoud mogen worden geproduceerd en zullen ontwikkelaars open kaart moeten spelen over het gebruik van auteursrechtelijk beschermde inhoud die gebruikt werd om het systeem te ‘trainen’.

LEES OOK. Bedrijf wil 10.000 werknemers vervangen door AI: is dit het begin van meer?

© AFP

Nu zowel het Europees parlement als de Europese raad hun positie hebben vastgelegd, moeten beide instanties binnenkort in onderhandeling gaan over de definitieve versie van de AI Act. Vandenkendelaere vermoedt dat die onderhandelingen nog tot het einde van het kalenderjaar zullen duren. “Begin volgend jaar zou de wet dan in werking moeten kunnen treden.” De EU lijkt zo de eerste mondiale speler te worden die wetgeving omtrent AI zal invoeren.