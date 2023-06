Maleisië vraagt Interpol om Amerikaanse komiek op te sporen voor “foute grap” over vliegtuigramp

Maleisië heeft Interpol gevraagd om een Amerikaanse komiek op te sporen, nadat een grap over de verdwenen vlucht MH370 van Malaysia Airlines leidde tot boze reacties in het land. Dat bevestigt de Maleisische politie.

Jocelyn Chia vertelde in april tijdens een voorstelling in New York dat Singapore een ontwikkeld land was geworden, terwijl “in Maleisië de vliegtuigen niet eens kunnen vliegen”. “De verdwijning van Malaysia Airlines is geen lachertje”, vervolgde ze, waarna ze opmerkte dat sommige grappen “slecht landen”.

Vlucht MH370 verdween in maart 2014, en was met 239 dodelijke slachtoffers is één van de dodelijkste vliegtuigongevallen in de Maleisische geschiedenis. De verontwaardiging over de grap was dan ook groot in het land. Zo groot dat de politie van de staat Johor een onderzoek heeft geopend wegens ‘aanstootgevende online-inhoud’, en Interpol gevraagd heeft om “meer informatie over de verdachte, om te helpen bij het onderzoek”.

Chia, een in Amerika geboren voormalige advocate, verdedigde zichzelf door te zeggen dat ze de show “meer dan honderd keer” had opgevoerd zonder problemen, en zegt dat ze nog steeds achter haar grap staat. “Al begrijp ik dat een videoclip buiten de context van een comedy club bekijken, riskant is”, aldus Chia.