Al dertig dagen droog in Ukkel, maar nog geen record

De laatste keer dat de pluviometers van het KMI in Ukkel nattigheid registreerden, was op 15 mei. Sindsdien viel er intussen al dertig dagen geen regen meer. Dat is de op één na langste droogteperiode, zegt het KMI.

De huidige droogteperiode staat nu nog gelijk op de tweede plaats in de lijst van langste droogteperiodes, samen met 1959. Toen bleef het ook dertig dagen droog, van 22 augustus tot en met 20 september.

Het record dateert van 2007. Toen viel er in Ukkel gedurende 36 dagen geen druppel, van 31 maart tot en met 5 mei. Of dat record gebroken zal worden, is twijfelachtig. Er wordt voor maandag en dinsdag immers kans op regen en onweer voorspeld, terwijl het voor een nieuw record tot en met volgende woensdag droog zou moeten blijven in Ukkel, zegt het KMI op de microblogsite Twitter.