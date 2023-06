Klimaatactivisten besmeuren schilderij van Monet in Stockholm

Twee klimaatactivisten hebben woensdag rode verf gesmeerd over een schilderij van de Franse impressionist Claude Monet in het Nationaal Museum van Stockholm. Dat meldt de Zweedse politie. Het kunstwerk is wel beschermd door een glaslaag, waaraan de twee zich ook vastlijmden.

De Zweedse beweging Aterstall Vatmarker (‘Herstel Wetlands’) claimt achter de actie te zitten, maar zegt dat het schilderij zelf niet is aangeraakt. Het schilderij ‘Le Jardin de l’artiste à Giverny’ (‘De tuin van de artiest in Giverny’) uit 1900 zit achter glas. Het museum onderzoekt of er schade is.

Aterstall Vatmarker verspreidde een video waarop te zien is hoe twee vrouwen, de ene een verpleegster en de andere een studente, rode verf smeren op het glas waarachter het werk zit. Ze scanderen in koor “de klimaatsituatie is dringend” en “onze gezondheid wordt bedreigd”. De vrouwen, van ongeveer 25 en 30 jaar oud, werden gearresteerd.