Wie te laat met auto langs keuring gaat, krijgt vanaf 15 juni (tijdelijk) geen boete meer

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken maakt vanaf 15 juni tijdelijk komaf met boetes voor laattijdige autokeuringen. Tenminste, als de oorzaak ligt bij de lange wachttijden in de keuringscentra. Bestuurders krijgen zo een maand langer om een afspraak te maken of hun voertuig vrij aan te bieden.

Zolang het voertuig minder dan een maand na de uiterste keuringsdatum wordt aangeboden, komt er geen financieel gevolg. Zo wil minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) iets doen aan de klantonvriendelijkheid in de sector. “Wanneer de problemen bij de autokeuringssector van de baan zijn, zullen er ook geen boetes meer zijn en dient er niet langer een vrijstelling gegeven te worden”, zei de minister op 1 juni. De maatregel zal dan ook weer worden opgeheven zodra de wachttijden zijn teruggedrongen.

Wie al een boete heeft gekregen vanwege overmacht, heeft mogelijk recht op een terugbetaling. Aan hen raadt het Departement Mobiliteit en Openbare Werken aan om contact op te nemen. Dat kan via het online contactpunt.

“De langere wachtrijen worden voornamelijk veroorzaakt door een stijging van het aantal (her)keuringen”, zegt het departement in een persbericht. GOCA Vlaanderen, de federatie die de zes erkende keuringsinstellingen vertegenwoordigt, ziet sinds 2019 een toename van 7,3 procent in het aantal keuringen. Het aantal herkeuringen ging op die periode met 10,5 procent omhoog.

Op vraag van minister Peeters is het keuringsproces sinds 2 mei eenvoudiger. Enkele gebreken die vroeger aanleiding gaven tot een herkeuring, moeten nu pas bij het volgende nazicht in orde zijn. Het gaat bijvoorbeeld om een ontbrekend inschrijvingsbewijs, spatbord of informatie over de identificatie van het voertuig. Verder wordt er voortaan niet meer gecontroleerd of er in de wagen een gevarendriehoek ligt.