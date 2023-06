Te koop: huis van geheimzinnige vrouw die Brugge miljoenenerfenis naliet

“Nederlandse vrouw laat 5 miljoen euro na aan stad Brugge.” Zo kopten Belgische en Nederlandse kranten in de herfst van vorig jaar. Een tachtigjarige dame, die geen naaste familie meer had, was midden september overleden en had al haar bezittingen nagelaten aan de stad Brugge.

Over de vrouw, die in haar testament expliciet vroeg om onbekend te blijven, is maar weinig geweten. Behalve dan dat ze afstamde van een familie die actief was in delfstoffen en ze vaak in het zwart gekleed was. “Eigenlijk woonde de dame, een Nederlandse met Zwitserse connecties, hier nog niet zo lang. Maar toch was ze al zo verknocht aan onze stad dat ze besloot alles na te laten”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). (Lees verder onder de foto)

De dame kocht het hoekpand een aantal jaar geleden voor 700.000 euro. — © ktb

Dat ging dus om een stevig gespijsde bankrekening en om een knap burgerhuis in de Jan Miraelstraat. Een hoekpand dat ze een aantal jaar eerder nog had gekocht voor 700.000 euro. Met hoge plafonds, authentieke vloeren en een bar, en als toemaatje het prachtige uitzicht op de Augustijnenrei.

Daarbovenop ontdekte het stadspersoneel nog een onvervalste schat op de – ingerichte – zolder. “De dame was niet de grootste fan van banken”, zegt de burgemeester. “Onze medewerkers troffen in koffers op de zolderkamer ongeveer 1 miljoen euro aan. Ze – er werd nooit iemand alleen gelaten met het geld – telden alles met de hand. Het ging om cash in verschillende valuta maar ook om kasbons en andere waardepapieren. Sommigen daarvan waren verknipt en moesten weer aan elkaar geplakt worden. Gelukkig werden ze door de bank aanvaard.”(Lees verder onder de foto)

Ongeveer een miljoen euro aan cash en waardepapieren zat opgeborgen in koffers op zolder. — © ktb

Voor de Brugse stadskas betekende de erfenis een stevige financiële opsteker nadat eerst corona en daarna ook de energiecrisis lelijk hadden huisgehouden. Eens te meer omdat de erfenisrechten op de schenking miniem zijn omdat de fiscus steden sinds 2019 als goed doel aanziet.

Omdat de stad geen plannen heeft met het huis, kan ze nog eens langs de kassa passeren. “In augustus wordt het verkoopdossier ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd, waarna het pand in september of oktober te koop zal staan”, zegt Mercedes Van Volcem (Open VLD), schepen van Eigendommen. De koper wordt eigenaar van een knappe, beschermde woning met zeventiende-eeuwse kern. Het straf verhaal krijgt hij of zij er gratis bovenop.