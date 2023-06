Op de foto met Wout Faes en een kijkje in de kleedkamer: groep fans brengt bezoek aan oefencomplex Rode Duivels

Woensdagnamiddag organiseerde de Belgische voetbalbond (KBVB) en supportersclub 1895 in het kader van de #WirSchaffenDas-campagne een nieuwe activiteit in Tubeke. Na een ‘fan conference’ met meet & greet in het oefencomplex kregen een honderdtal leden van 1895 - de zogenaamde Red Insiders - de kans om het Proximus Basecamp te ontdekken tijdens een rondleiding. Ze ontmoetten ook twee Rode Duivels: Wout Faes en Dodi Lukebakio.

De uitverkoren supporters namen voor de ‘fan conference’ plaats in het auditorium van de KBVB, waar enkele onder hen Faes en Lukebakio een reeks (soms ludieke) vragen mochten stellen. Vervolgens konden ze met de twee Rode Duivels op de foto, waarna de Red Insiders een rondleiding kregen. Daarbij passeerden ze langs een fitnessruimte en kleedkamers in het oefencomplex.

De KBVB en supportersclub 1895 wakkeren in aanloop naar het EK in de zomer van 2024 in Duitsland de Rode Duivels-koorts aan met de #WirSchaffenDas-campagne. Eind maart luisterden de fans tijdens de uitwedstrijd in Zweden (0-3 zege) het debuut van bondscoach Domenico Tedesco al op met een grote tifo waarop 24.000 namen van supporters stonden. Enkele dagen nadien reed de ‘Red Devils Express’, een buscolonne met Belgische supporters, naar Keulen voor de gewonnen vriendschappelijke wedstrijd tegen Duitsland.

Maandag stond het eerste initiatief op Belgische bodem op de agenda: een VIP-training voor 200 leden van de supportersclub 1895.

