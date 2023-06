Frans president Emmanuel Macron wil Kylian Mbappé “proberen te overtuigen” om bij PSG te blijven

De Franse president Emmanuel Macron heeft woensdag bevestigd dat hij Kylian Mbappé wil “proberen te overtuigen” bij Paris Saint-Germain te blijven. De toekomst van de 24-jarige aanvaller in de Franse hoofdstad is hoogst onzeker.

Mbappé heeft er nog een contract tot 2024, maar wil dat niet verlengen, waardoor PSG hem komende zomer transfervrij dreigt kwijt te spelen. Als de club dat scenario wil vermijden, dient Mbappé deze zomer verkocht te worden.

De Franse international maakte in de zomer van 2018 de overstap van AS Monaco. Een seizoen eerder speelde hij al op huurbasis in Parijs. Mbappé wordt al enkele jaren veelvuldig gelinkt aan Real Madrid, maar koos in mei vorig jaar toch voor een verlengd verblijf van twee seizoenen in de Franse hoofdstad. Volgens Mbappé bracht hij de club vorige zomer al op de hoogte van zijn plannen om Parijs in 2024 te verlaten.