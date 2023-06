Al minstens 79 dodelijke slachtoffers na schipbreuk voor Griekse kust: “Het aantal vermisten is nog erg hoog”

De ramp deed zich voor in de nacht van dinsdag op woensdag, op zo’n 47 zeemijl van Pylos, een dorpje in het zuidwesten van Griekenland op de Peleponnesos. Aan boord zaten vooral jonge mannen uit Afghanistan en Pakistan. Vanuit de Libische kuststad Tobroek hoopten ze de oversteek te maken naar het Europese vasteland, maar ongeveer halverwege de tocht kapseisde de vissersboot.

Alle passagiers – sommige bronnen spreken over 400 opvarenden, anderen over 600 of zelfs 700 – belandden daarbij in het koude water van de Middellandse Zee. De Griekse autoriteiten, die rond 2 uur werden gealarmeerd door een helikopter van de grenspolitie, zetten een grootschalige zoekoperatie op poten. Daarbij werden ondertussen al 183 mensen teruggevonden, waarvan 79 levenloos. De 104 anderen konden worden gered en zijn overgebracht naar de Griekse stad Kalamata voor verzorging. De stevige wind maakte de zoektocht erg moeilijk.

De overlevenden worden opgevangen in de Griekse stad Kalamata. — © REUTERS

Paniek aan boord

Omdat niemand exact weet hoeveel mensen er aan boord zaten van het 20 à 30 meter lange schip, is het onduidelijk hoeveel vermisten er nog zijn, maar de autoriteiten zijn zeker dat er nog heel wat mensen in de zee liggen. Het dodental zal dus ongetwijfeld nog verder oplopen, mogelijk tot in de honderden. “Mensen zaten op elkaar gepropt op het dek van het schip, vermoedelijk gold dat ook voor het ruim”, zei een woordvoerder van de kustwacht aan de Griekse staatsomroep ERT. “Het aantal vermisten is nog erg hoog.”

Hoe het ongeluk tot stand is gekomen, is nog niet helemaal duidelijk. De Griekse autoriteiten vermoeden dat het schip abrupte bewegingen is beginnen maken nadat er paniek was uitgebroken aan boord. Volgens de kustwacht droeg niemand een reddingsvest en zouden de passagiers enkele uren voor de ramp zelfs hulp hebben geweigerd toen die werd aangeboden.

De schipbreuk nabij Pylos is de dodelijkste scheepsramp voor de Griekse kust sinds 3 juni 2016. Toen kwamen zeker 320 mensen om het leven. De wateren voor de Griekse kust is een populaire route voor vluchtelingen vanuit het Midden-Oosten, Azië en Afrika.

Het Griekse ministerie van Migratie beschuldigt internationale smokkelnetwerken ervan het leven van migranten in gevaar te brengen. Dit jaar alleen zouden volgens cijfers van de Verenigde Naties al zo’n 72.000 vluchtelingen Europa hebben bereikt via de Middelandse Zee. Naar schatting zijn bij die overtochten dit jaar ook al zo’n 1.000 mensen zijn omgekomen.