Beyoncé veroorzaakt hogere inflatie in Zweden

Beyoncé tijdens haar optreden in Stockholm op 10 mei. — © Getty Images for Parkwood

Wereldwijd ondervonden economieën de afgelopen jaren hinder van pakweg de Russische inval in Oekraïne, hoge olieprijzen, of hoge werkloosheid. Maar in Zweden ondervindt de economie dezer dagen een hogere inflatie als gevolg van… de passage van Beyoncé.