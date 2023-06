Zeven leerkrachten van sportschool gaan in beroep tegen schorsing voor discriminerende Whatsapp-berichten

Zeven van de negen geschorste leerkrachten van de Sportschool in Hasselt gaan maandag in beroep tegen hun preventieve schorsing. Dat heeft advocaat Frederic Debuyst, die zeven van de geschorste leerkrachten bijstaat, bevestigd aan TV Limburg.

De zeven zijn na hun preventieve schorsing die half april inging nog steeds van oordeel dat de schorsing onterecht is. Daarom stappen ze maandag naar de kamer van beroep van het gemeenschapsonderwijs. Die kan vervolgens beslissen of de preventieve schorsing al dan niet terecht is.

Half april stapte een van de leerkrachten die deel uitmaakte van een besloten Whatsapp-groep naar de directie omdat verschillende andere leerkrachten daarin berichten uitwisselden met daarin discriminerend, racistisch en homofoob taalgebruik naar collega’s, personeel en leerlingen toe. Onmiddellijk werden acht leerkrachten preventief op non-actief geplaatst. Twee weken later werd ook een negende leerkracht geschorst.

De zeven leerkrachten die hun schorsing nu aanvechten vinden dat die berichten “privé” waren. Op 9 mei werd de preventieve schorsing van de negen leerkrachten verlengd. Daarop dienden enkele leerkrachten ook verschillende klachten in tegen de klokkenluider en de directeur van de Sportschool. Ondertussen in een onderzoekscel van de Sportschool nog steeds met een intern onderzoek bezig.

