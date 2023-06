Regering eist dat producenten voedselprijzen laten zakken en dreigt met consequenties als oplossing voor dure winkelkar uitblijft

In Griekenland bestond het al, in Frankrijk heeft de regering de producenten verplicht hun prijzen te verlagen en ook bij ons leeft de discussie. Minister Pierre-Yves Dermagne (PS) eist dat de producenten volgende maand met een oplossing komen voor de dure winkelkar.

Het zijn oppositiepartij PVDA-PTB en meerderheidspartijen PS en Vooruit die hier aan dezelfde winkelkar trekken. Ze dienden een wetsvoorstel in om ook bij ons de voedingsprijzen te plafonneren. “Graaiflatie”, noemen de socialisten het: grote bedrijven die de inflatie misbruiken om hun prijzen abnormaal te laten stijgen. Om de trend tegen te gaan, willen ze kunnen ingrijpen in de prijzen van basisproducten. “We willen het prijzenobservatorium nieuw leven inblazen”, zegt Vooruit-fractieleider Melissa Depraetere. Het prijzenobservatorium werd in 2008 in het leven geroepen toen een gelijkaardige discussie speelde, de voedselinflatie klom toen naar 7 en 8 procent. Het observatorium moest de prijzen in het oog houden, analyseren en afzetten tegenover onze buurlanden. “Wij willen dat het nu ook meer slagkracht krijgt en kan ingrijpen wanneer voedingsprijzen te fel stijgen zoals nu.” Ook Test Aankoop wil dat de regering kan ingrijpen wanneer de prijzen zo fel stijgen. En winkeliersvereniging Comeos vreest dat de Belg nog meer naar Frankrijk zal trekken nu daar een prijsplafond ingesteld zal worden. Ook zij vragen een oplossing.

Minister eist oplossing

Maar in ons land komt een prijsplafond er voorlopig niet. In de Kamercommissie Economie bleek woensdag dat er geen meerderheid voor is. “Het klinkt allemaal goed, maar kan nadelig zijn voor consumenten en werknemers”, zei Leen Dierick (CD&V). “Minder concurrentie leidt tot minder aanbod, lege rekken of jobverlies.” Ook coalitiepartner Open VLD is kritisch. “Prijzen blokkeren is niet alleen louter symptoombestrijding, het is marktverstorend en contraproductief”, aldus Kathleen Verhelst. “Gestegen voedselprijzen zijn het gevolg van globale ontwikkelingen op de voedingsmarkt en een loon-prijsspiraal die in België gestimuleerd wordt door de automatische loonindexering. Die heeft de koopkracht in ons land op peil gehouden.”

Toch is de PS niet van plan het hierbij te laten. Minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) zat woensdagmiddag samen met Fevia (Federatie Voedingsindustrie). Na afloop eiste hij tegen midden juli een oplossing om de voedingsprijzen in de supermarkt te doen dalen. Zo niet is hij van plan openbaar te maken welke bedrijven de prijzen niet willen doen dalen. Hij vroeg ondertussen ook een onderzoek bij het prijzenobservatorium om de winstmarges bij bedrijven te onderzoeken.

Taksen lasagne

Sectorfederatie Fevia is niet gediend met de dreigementen van de minister. “We hadden deze middag een constructief overleg. Waarin wij duidelijk hebben gemaakt dat ingrijpen in de prijzen moet gebeuren in het ketenoverleg, en niet op één schakel binnen die keten”, zegt woordvoerder Nicolas Courant. “Nog voor het overleg goed en wel was afgelopen, ging de mededeling al naar buiten. Nochtans hadden we afgesproken deze kwestie midden juli in het ketenoverleg te bespreken.” Courant wijst er nog op dat de situatie in Frankrijk danig verschilt met die in België. “Wil de politiek iets doen aan de prijzen, zou ze de lasagne aan taksen kunnen aanpakken.”

Professor Xavier Gellynck, landbouw- en voedingseconoom aan de UGent, is ook geen voorstander van zo’n prijsplafond. “Ingrijpen in een concurrentiële markt die perfect vraag en aanbod volgt, is geen goed idee. Een prijsplafond is een zeer drastische regel, het is schieten met een bazooka op een mug.” De econoom voorspelt ook dat we nog niet het einde gezien hebben van de voedselinflatie, ondanks de lichte daling vorige maand (zie grafiek). “Bedrijven moeten de komende jaren bijzondere inspanningen leveren om aan de Green Deal en milieunormen te gaan voldoen. Ze gaan moeten investeren. Ik denk dus dat we een groter stuk van ons budget zullen blijven uitgeven aan voeding dan voordien. Het is dan de kunst om de mensen die het echt moeilijk hebben, te ondersteunen. Maar dat doe je niet met een algemeen prijsplafond.”