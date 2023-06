Aquagym met stevige gitaren: Sunparksgasten warmen zich spetterend op voor Graspop

Terwijl normaal gezien voornamelijk pop- en dancemuziek wordt gebruikt bij aquagym, gaat het er deze woensdag nogal steviger aan toe in het zwembad van Sunparks in Mol. Omdat het park deze week 3.000 Graspop-bezoekers huisvest, schalt er uitzonderlijk loeiharde metalmuziek door de boxen.

Sunparks Kempense Meren staat deze week volledig in het teken van Graspop Metal Meeting. Zo verblijven er onder de noemer ‘Metal Park’ ruim 3.000 festivalgangers in het vakantiepark. Voor de bezoekers is er ook een aangepast animatieprogramma, met onder meer optredens in de beach bar van het park. En natuurlijk de Metal Aquagym in het subtropisch zwembad.

© BERT DE DEKEN

Twee sessies

Bij de aquagym van het zwembad doen de deelnemers de bewegingen na van de redder-animator. Normaal gebeurt dat met pop- of dancehits, maar tijdens het Graspop-weekend wordt er gekozen voor steviger gitaarwerk. Vorig jaar was de Metal Aquagym zo’n hit, dat er deze woensdag twee sessies worden georganiseerd: een in de voormiddag en een in de namiddag.

Woensdagvoormiddag staat een grote groep parkgasten vol spanning in het golfslagbad te wachten tot redder Bart alias ‘Barry Batsbak’ aan de eerste sessie begint. Het publiek wordt dolenthousiast wanneer Run to The Hills van Iron Maiden door de luidsprekers schalt. Vervolgens wordt het een sportieve en amusante bedoening op de tonen van allerlei gitaarmuziek van onder meer Rammstein, Twisted Sister en Fleddy Melculy, maar ook van The Offspring en The Killers. De deelnemers imiteren met veel enthousiasme de bewegingen van de animatoren en houden dat ook ruim een halfuur vol.

Redder Bart alias ‘Barry Batsbak’ leidt de dans. — © BERT DE DEKEN

Moe, maar voldaan

Op het einde van de sessie is iedereen moe, maar voldaan. “Ik ben nu even stikkapot, maar ik ben blij dat de bezoekers er van genieten”, vertelt redder Bart ‘Barry Batsbak’ Verduyckt. “Het initiatief is eigenlijk gekomen van parkbezoekers die hier al verschillende jaren tijdens Graspop verblijven. Vorig jaar zijn we daar voluit in gegaan. Natuurlijk vergt het wel een goede voorbereiding. Zo moet de muziek stevig, maar tegelijk ook dansbaar zijn.”

Ook enkele collega’s van Bart vliegen er mee in, onder wie redder Tommy. — © BERT DE DEKEN

Parkgasten Priscilla, Charelle en Nathalie liggen aan de basis van de Metal Aquagym. “We hebben Bart met onze groep op het idee gebracht”, vertellen ze. “In 2016 verbleven we voor het eerst in het park tijdens Graspop en op woensdag namen we voor de lol deel aan de aquagym in het zwembad. Maar we vonden het jammer dat er toen alleen maar pophits werden gespeeld. Toen we Bart nadien op Graspop tegenkwamen hebben we hem gesuggereerd om er een metalthema van te maken. En stilaan kwam dat op gang. Eerst vrij bescheiden met een metalplaat als afsluiter van de sessie, maar sinds vorig jaar is het al metal wat de klok slaat. En daar zijn we best trots op.”

© BERT DE DEKEN

Ook parkgast Ruben heeft enthousiast meegedaan. “Het was pittiger dan ik dacht, maar ik heb me geamuseerd”, vertelt hij. “Het is ook de eerste keer dat ik met de Metal Aquagym kan meedoen, want ik kwam de vorige jaren pas op woensdag aan. Dit jaar ben ik voor het eerst al op maandag aangekomen in het park. Het was vermoeiend, maar heel leuk.

Voor Sunparks Kempense Meren is de week van Graspop ook altijd een topweek. “De bezoekers zijn fantastisch”, vertelt woordvoerder Marthijn Tobback. “Ze zien er op het eerste zicht misschien wel heel ruig uit, maar gedragen zich heel keurig en vriendelijk.”

© BERT DE DEKEN

© BERT DE DEKEN

© BERT DE DEKEN

© BERT DE DEKEN

© BERT DE DEKEN

© BERT DE DEKEN

(Tommy Maes )