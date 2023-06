Geen EK met beloften, wel interesse van Chelsea voor Roméo Lavia

Serieuze domper voor Roméo Lavia (19) én de Jonge Duivels. De middenvelder van Southampton is op training geblesseerd uitgevallen en ziet het beloften-EK aan zijn neus voorbijgaan. Op transfervlak is er mogelijk wel goed nieuws.

Dat Domenico Tedesco het wel in Roméo Lavia ziet, werd de voorbije maanden al duidelijk. In maart gunde de bondscoach de revelatie van Southampton zijn debuut bij de Rode Duivels. Voor deze interlandperiode van juni had Tedesco ook contact met Lavia. Hij raadde hem aan om met de Jonge Duivels naar het EK in Georgië te gaan omdat hij daar meer zou kunnen spelen én omdat een groot toernooi gunstig zou zijn voor zijn persoonlijke ontwikkeling.

Helaas voor Lavia en Jacky Mathijssen viel Lavia nog voor de eerste oefenwedstrijd tegen Israël uit met een blessure. “Hij raakt niet fit voor het EK”, aldus de bondscoach. Mathijssen zag eerder ook al Arthur Vermeeren (Antwerp) geblesseerd afhaken en verloor zo twee middenvelders in amper een week tijd. Arne Engels (Augusburg) en Loïs Openda (Lens) komen bij de selectie als vervangers. Die laatste zal net als Aster Vranckx (AC Milan), Olivier Deman (Cercle Brugge) en Ameen-Al Dakhil (Burnley) aansluiten na de wedstrijd(en) van de Rode Duivels tegen Oostenrijk (en Estland).

Chelsea wil twee Rode Duivels

Dat Lavia geen risico’s wil nemen met zijn blessure valt goed te begrijpen. De middenvelder degradeerde afgelopen seizoen met Southampton naar de Championship, maar blijft zo goed als zeker in de Premier League. Daar houden meerdere topploegen zijn situatie in de gaten.

Eén van die clubs is Chelsea. Dat wilde aanvankelijk Manuel Ugarte (22) bij Sporting Lissabon halen als verdedigende middenvelder, maar die koos voor Paris Saint-Germain. Volgens het doorgaans erg goed geïnformeerde The Athletic zou Chelsea daarom nu willen doorduwen voor Lavia. Southampton zou meer dan 55 miljoen euro willen vangen voor de Belg, die het zelf afgelopen zomer voor een dikke 12 miljoen euro kocht van Manchester City. Dat heeft zelf ook een optie om Lavia terug te kopen voor 46 miljoen euro, maar die clausule treedt pas in de zomer van 2024 in werking.

Ook Onana naar Chelsea?

Lavia is overigens niet de enige Rode Duivel voor wie Chelsea interesse toont. De Londense club zou ook graag Amadou Onana (21) weghalen bij Everton, dat de degradatie dit seizoen maar nipt kon vermijden. Zijn prijskaartje zou nog een stuk hoger liggen dan dat van Lavia. De transfer van de ene zou de komst van de andere Rode Duivel niet mogen uitsluiten.