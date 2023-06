Man die zes mensen neerstak in speeltuin Annecy overgebracht naar psychiatrisch ziekenhuis

De man die afgelopen donderdag aan het meer van Annecy twee volwassenen en vier jonge kinderen zwaar verwondde met een mes, is overgebracht van het penitentiair centrum van Aiton (Savoie) naar het psychiatrisch ziekenhuis van Vinatier in Bron, bij Lyon. Dat bevestigen verschillende bronnen.

Abdalmasih H., een Syrische vluchteling die tien jaar geleden een permanente verblijfsvergunning heeft gekregen in Zweden, was in het penitentiair centrum in een speciale beveiligde cel geplaatst zodat hij geen zelfmoord zou plegen. Hij weigert nog altijd een verklaring af te leggen voor zijn daden van afgelopen donderdag. Het Franse gerecht stelde hem in verdenking voor poging tot moord en weerspannigheid.

Volgens de procureur was de man niet onder invloed van drugs of alcohol toen hij zijn slachtoffers aanviel. Er zijn ook geen aanwijzingen van een terroristisch motief. Getuigen van de mesaanval hoorden de man wel de naam van Jezus Christus uitspreken.

De slachtoffers zijn intussen allen buiten levensgevaar.