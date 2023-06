Man die dakloze in metro New York doodde wordt vervolgd

De man die op 1 mei in een metro in New York een dakloze in een fatale wurggreep hield, zal worden vervolgd. Dat heeft een ‘grand jury’ in New York beslist, melden diverse Amerikaanse media.

Voor bepaalde misdrijven dient in de VS een grand jury te beslissen of tot strafrechtelijke vervolging wordt overgegaan. Wat de exacte aanklacht wordt tegen de verdachte, is nog niet bekend. Hetzelfde geldt voor de datum van de rechtszaak.

Op videobeelden van het incident die begin mei werden gedeeld op sociale media, is te zien dat de 24-jarige Daniel Penny, een voormalig militair, Jordan Neely bijna drie minuten lang in een wurggreep houdt. Volgens getuigen had de dakloze man daarvoor door het metrostel geschreeuwd dat hij honger en dorst had en niet veel meer om voor te leven.

Daniel Penny. — © REUTERS

Een lijkschouwer heeft inmiddels vastgesteld dat de wurggreep de dood van de 30-jarige Neely veroorzaakte. De verdachte verklaarde via zijn advocaat dat hij handelde uit zelfverdediging en het nooit zijn bedoeling was Neely om te brengen. Hij is momenteel vrij op borgtocht.

De zaak leidde tot protesten in New York, waarbij deelnemers eisten dat de dader vervolgd zou worden. De dood van Neely wakkerde discussies aan over de daklozenproblematiek en de mentale gezondheidscrisis in New York en de rest van de Verenigde Staten, en over de rassenongelijkheid in het land. Neely was een zwarte man, Penny is blank.