Einde van gratis laadpalen bij de supermarkt

Even gratis je elektrische auto opladen terwijl je gaat winkelen is bijna verleden tijd. Dat schrijft Het Belang van Limburg donderdag. Gratis laden is te duur geworden voor de supermarkten.

Lidl was jarenlang de grote voortrekker wat betreft gratis laden. In 2021 werd de honderdste Lidl-winkel uitgerust met een gratis laadpaal. Aan elk van die filialen konden twee auto’s kosteloos opgeladen worden én het ging ook nog eens vooruit. De laadpalen hadden immers een vermogen van 50 kW.

Maar binnenkort zullen de gratis laadpalen bij Lidl verdwijnen, schrijft Het Belang van Limburg. “We gaan overschakelen naar een betalend systeem”, zegt woordvoerder Isabelle Colbrandt in de krant. “Een precieze datum is er nog niet, maar dat zal niet meer zo lang duren. De reden is dat het niet houdbaar en betaalbaar is om gratis laden aan te bieden, zeker ook door de hoge energieprijzen van vorige winter. Onze klanten zullen wel nog een voordeeltarief krijgen bij de betalende laadpalen.”

Ook Delhaize en Ikea zijn van plan om klanten in de toekomst te laten betalen om hun auto op te laden. Bij Colruyt en Jumbo waren de laadpalen al betalend.

Volgens EV Belgium, de Belgische sectorfederatie van de elektrische mobiliteit, zijn de gratis laadpalen niet meer betaalbaar omdat er zoveel elektrische auto’s bijkomen. In februari werd de kaap van 100.000 overschreden.