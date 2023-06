Zo nipt is drama op bus met 35 schoolkinderen vermeden: “Het had echt geen halve minuut langer moeten duren”

Bij aankomst van de brandweer stond de bus al in lichterlaaie. De binnenkant van de bus is compleet vernield. — © rr

35 kinderen van de school Pius X uit Antwerpen, tussen 8 en 10 jaar oud, zijn woensdagnamiddag aan een drama ontsnapt. Toen ze terugkwamen van een schooluitstap vatte hun bus vuur op de grens van Bornem en Puurs (Puurs-Sint-Amands). De kinderen en hun begeleiders konden de bus net op tijd verlaten. “Luttele ogenblikken later stond de bus volledig in lichterlaaie. Het had echt geen halve minuut langer moeten duren”, vertelt een getuige.