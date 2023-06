Drie dagen afwezig op het werk moet kunnen zonder ziektebriefje, vindt Vandenbroucke: “Huidige systeem werkt averechts”

De partij Groen heeft al meermaals gepleit voor die verandering, maar ook Vandenbroucke zelf toonde zich al vaker voorstander. “We hebben al een kleine stap gezet door mensen één dag thuis te laten zijn zonder verplicht ziektebriefje”, zei hij op Radio 1. “Want hoe het was, werkt het niet. Mensen gaan naar de dokter en die schrijft hen vaak een ziektebriefje voor meerdere dagen, terwijl één dag vaak al genoeg is. We zien dat ook in gegevens van Acerta: door die beperkte maatregel zijn er meer mensen die een dag thuis blijven, maar er zijn duidelijk minder ziektebriefjes van mensen die langer thuis zijn. Het huidige systeem is dus vooral een last voor huisartsen en het werkt eigenlijk averechts.”

Als je echt ziek bent moet je wel naar de dokter, benadrukt Vandenbroucke. “Maar overbodige paperasserij moeten we vermijden voor die huisartsen. Je moet niet voor het minste een papiertje gaan vragen bij de dokter, die mensen zijn overbelast. Ik pleit hier al lang voor en hier is momenteel geen meerderheid voor binnen de regering. Er is veel weerstand bij werkgevers ook, maar ik denk dat ze zich vergissen. Ik heb hen gevraagd om mij meer cijfers te bezorgen, laat ons naar de feiten kijken. Ik blijf hiervoor gaan.”

Vandenbroucke heeft collega’s binnen hun bevoegdheden gevraagd grote kuis te houden in hun sector op de attesten die gevraagd worden, bijvoorbeeld bij sportclubs. “Stop met voortdurend vooral kinderen en jongeren naar de dokter te sturen. Van enkele collega’s heb ik daar al echt goeie reacties op gekregen.”

Supplementen

Vandenbroucke ging ook in op de supplementen die zonder dat we het weten aangerekend worden in ziekenhuizen, bij niet-geconventioneerde radiologen. “In veel ziekenhuizen vind je geen radioloog meer die volgens de gewone tarieven werkt”, zei hij. “In zowat de helft van de ziekenhuizen vind je er geen meer. Maar er zijn er gelukkig ook andere. Wat onaanvaardbaar is, is dat ook mensen met lage inkomens die toelage moeten betalen. Het blijkt bovendien om evenveel te gaan als bij mensen die meer geld hebben. Dit kan echt niet.”

Hij wil daarom dat patiënten een scan kunnen ondergaan aan de officiële tarieven, en dat in elk ziekenhuis. “Daar loopt nu overleg over. Ik denk dat niemand het principe durft tegenspreken, maar we moeten wel bekijken hoe we dat kunnen aanpakken en hoe we zover komen.” Vandenbroucke wil ook in nieuwe wetgeving opnemen dat ziekenhuizen veel duidelijker moeten zijn wat welk onderzoek de patiënt zal kosten. “Die moet dat op voorhand weten om niet voor verrassingen te staan.”

