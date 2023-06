Ryanair ontslaat hoofdpiloot wegens herhaaldelijk ongepast gedrag: “Mooie kont”

De hoofdpiloot van de Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair is dinsdagavond met onmiddellijke ingang ontslagen. Dat blijkt uit een e-mail van Darrell Hughes, de personeelsmanager van het bedrijf, die onder meer het persagentschap Reuters kon inkijken.

De man in kwestie, volgens verschillende Britse media Aidan Murray, werkt al 28 jaar bij Ryanair. In 2020 kreeg hij de job van hoofdpiloot, schrijft de Britse krant The Independent. Ryanair zelf wil de naam niet bevestigen en zegt dat het geen commentaar geeft op individuele personeelsdossiers.

Het ontslag komt er na een intern onderzoek. Een maand geleden kwam een anonieme klacht binnen van een personeelslid over ongepast gedrag van de man. Daarna kwamen er meldingen van acht andere vrouwelijke Ryanair-personeelsleden over ongewenste toenaderingen. Al die personeelsleden zijn tussen de 21 en 32 jaar oud, en de feiten zouden “het laatste jaar tot anderhalf jaar” plaatsgevonden hebben.

© Manon Bruininga

Ontoelaatbaar gedrag

In het onderzoek kwam een “patroon van herhaaldelijk ongepast en ontoelaatbaar gedrag” tegenover jonge vrouwelijke pilotes naar boven, staat in de mail die naar het personeel werd gestuurd. Murray zou uurroosters veranderd hebben om zelf te kunnen vliegen met bepaalde vrouwelijke pilotes en hij zou ook ongepaste berichten hebben gestuurd. Hij zou hen onder meer gevraagd hebben om foto’s van hun lichaam te sturen, en berichten met “je hebt een geweldig lijf” en “je hebt een prachtige kont” verzonden hebben naar vrouwelijke personeelsleden.

Volgens de mail aan het personeel werd de hoofdpiloot ontslagen omdat hij de interne regels tegen ongewenst gedrag overtrad.

Ryanair is de grootste luchtvaartmaatschappij van Europa als het op aantal passagiers aankomt. Er werken in totaal 5.860 piloten bij het bedrijf. Volgens de Britse Airlines Pilots’ Association (Balpa) maken vrouwen slechts 6 procent uit van alle piloten wereldwijd.