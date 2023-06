Noa Lang benadrukt nog eens dat zijn toekomst niet bij Club Brugge ligt: “Het is hoog tijd om daar weg te gaan”

Met een doelpunt in minuut 97 als invaller gaf hij Nederland heel even hoop in de halve finales van de Nations League, maar daar ging het na de partij helemaal niet om. Voor de camera’s van de NOS werd Noa Lang vooral gevraagd naar zijn toekomst. Nog maar eens benadrukte de Nederlandse winger dat die toekomst niet bij Club Brugge ligt. “Eerlijk is eerlijk, het is tijd om te vertrekken uit België.”

Eerder deze week hintte Noa Lang bij het Nederlandse Ziggo Sport al naar een eventuele terugkeer naar Nederland, ook gisterenavond kwam hij er opnieuw op terug. Dat deed Lang na de verloren Nations League halve finale tegen Kroatië (2-4). Met een doelpunt in de 97e minuut hielp Lang zijn team aan verlengingen, maar Nederland verloor toch. Na afloop mocht Lang zijn relaas doen bij de NOS, al had de aanvaller het vooral over zijn toekomst: “Eerlijk is eerlijk, het is voor mij hoog tijd om te vertrekken uit België”, vertelde hij. “Gewoon, met alles eromheen, is het tijd om daar weg te gaan.”

“Er is al gesproken, maar ik wil nog niet prijsgeven met welke ploeg(en).” Noa Lang bij NOS

Maar keert de Nederlander dan terug naar zijn thuisland, zoals hij eerder beweerde? “We zullen het zien, maar dan moet het wel naar een topteam zijn”, lachte Lang. “Een terugkeer is zeker een mogelijkheid, maar ik houd ook andere opties open.”

Bedoelt de winger dan een nieuw buitenlands avontuur? “Misschien komt er iets verrassends aan, misschien niet. Jullie zullen het wel zien.” In ieder geval is er al gesproken met geïnteresseerden, aldus Lang: “Maar met welke ploeg(en) wil ik nog niet prijsgeven.”