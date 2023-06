Cafés krijgen drankjes met moeite koel door hittegolf: “We vragen vooraf of klanten wel ijsblokjes willen”

Wees dankbaar als er straks een fris glas bier op je terrastafeltje staat. Door de aanhoudende hitte is het moeilijker om dranken koud te bewaren en vallen koelkasten sneller uit. De telefoon van koeltechnici staat dezer dagen roodgloeiend. “We vragen vooraf of klanten wel ijsblokjes willen”, zegt de Antwerpse horeca-uitbater Serge De Groof, die uitlegt hoe de hittegolf ervoor zorgt dat je drankje op café misschien minder fris is.